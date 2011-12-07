PROнаука: ночь Х в КФУ

В этот вечер каждый мог выбрать для себя что-то наиболее интересное вне зависимости от возраста и увлечений. Нашлось место даже для поклонников футбола: студенты-программисты показали робофутбол и дали возможность самым юным посетителям мероприятие управлять механическими футболистами. Также можно было ближе познакомится с китайской культурой и научится рисовать китайские иероглифы, посмотреть в микроскоп, самому проделать некоторые химические и физические опыты, узнать, как научится быстро считать, как работает 3D-принтер, посоревноваться в знании истории КФУ, а будущие студенты могли задать все интересующих их вопросы присутствовавший здесь же приёмной комиссии. Программа мероприятие не обошла стороной и любителей интеллектуальных игр. Например, проводились такие игры, как «Что? Где? Когда?», «Вы удивитесь, но это правда!», «Это загадочные животные».Завершилось мероприятие ночной шоу-программой.