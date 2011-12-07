ЦИК РТ прокомментировал информацию о попытке вброса бюллетеней в ходе референдума

ЦИК РТ прокомментировал сообщения о попытке вброса бюллетеней в ходе местных референдумов в республике. Новость с прикрепленными фотографиями была размещена в ряде информационных ресурсов. В комментарии, размещенном на сайте ЦИК РТ подчеркивается, что данное сообщение было растиражировано одновременно - фигурировала информация о том, что якобы вброс бюллетеней произошел в Нурлатском, Лаишевском и Пестречинском районах республики. Заявление ЦИК РТ гласит, что фотография не имеет отношения к референдумам в Татарстане, а подобный информационный вброс является попыткой дискредитировать как проходящие в РТ референдумы, так и доверие жителей республики к их результатам.