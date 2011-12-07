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В декабре в Бугульме откроется лыжная база

Ремонт на объекте идет с июня этого года.
Бугульминский спортивно-оздоровительный комплекс «Лыжная база» будет открыт в декабре, пишет «Бугульминская газета». Ремонтные работы на базе, где занимаются спортом более 200 ребят, начались в июне.В здании заменены окна, обновлена кровля, система водоснабжения. Была проведена реконструкция неработающего бассейна, где разместились раздевалки, тренерские комнаты и помещения для хранения инвентаря. Обновлена лыжно-роллерная трасса. В настоящее время на объекте идут отделочные работы.
КВ
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