В декабре в Бугульме откроется лыжная база

Бугульминский спортивно-оздоровительный комплекс «Лыжная база» будет открыт в декабре, пишет «Бугульминская газета». Ремонтные работы на базе, где занимаются спортом более 200 ребят, начались в июне.В здании заменены окна, обновлена кровля, система водоснабжения. Была проведена реконструкция неработающего бассейна, где разместились раздевалки, тренерские комнаты и помещения для хранения инвентаря. Обновлена лыжно-роллерная трасса. В настоящее время на объекте идут отделочные работы.