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В Нижнекамске прошел День призывника

Посетителей праздника ждала полевая кухня.
В Нижнекамске состоялся День призывника, сообщает местная телекомпания «НТР-24». Для будущих солдат был организован концерт. Также посетители праздника могли ознакомиться со спецификой родов войск. Кроме того, для всех желающих работала полевая кухня. Цель ежегодного мероприятия – рассказ о позитивных аспектах военной службы.
КВ
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