В Нижнекамске прошел День призывника

В Нижнекамске состоялся День призывника, сообщает местная телекомпания «НТР-24». Для будущих солдат был организован концерт. Также посетители праздника могли ознакомиться со спецификой родов войск. Кроме того, для всех желающих работала полевая кухня. Цель ежегодного мероприятия – рассказ о позитивных аспектах военной службы.