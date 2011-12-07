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В понедельник челнинцы временно останутся без телевещания

Экраны телевизоров не будут передавать картинку на протяжении 8 часов.
19 ноября, в понедельник, в Набережных Челнах будет отключено телевизионное вещание. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города. Челнинцы не смогут посмотреть трансляции телеканалов с 8:00 до 16:00. Отметим, что прекратится трансляция аналогового и цифрового вещания. Неудобства связаны с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре Челнов.
КВ
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