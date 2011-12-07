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Во дворе казанского дома обнаружен артиллерийский снаряд

Опасную находку сделали сотрудники «Водоканала».
В Кировском районе Казани сотрудники «Водоканала» при проведении профилактических работ обнаружили артиллерийский снаряд, сообщает «Татарстан-24». Находка была сделана на ул. Серп и Молот. Снаряд лежал в шахте водяного колодца. Место обнаружения опасной находки, до прибытия специалистов, оцепили полицейские. Снаряд был вывезен на полигон для последующей утилизации.
КВ
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