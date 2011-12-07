Жители Лаишевского района о референдуме по самообложению

В нашей семье три человека. Мы всегда ходим на референдумы и выборы, не остаемся в стороне от решения важных вопросов. Ведь важен голос каждого жителя. И наши односельчане тоже занимают активную жизненную позицию. Накануне референдума у нас был сход жителей сельского поселения, на котором решали, какую сумму будем собирать и на какие нужды пойдут собранные средства. Были дебаты, споры. Выступила и я.-Каждый должен внести свой вклад в благоустройство, - высказала свое мнение. – Некоторые только требуют, а сами ничего не делают. Даже на субботники не выходят.Сельчане со мной согласились. Что интересно, по предложению Юлии Хеврониной, Александра Северова и Равиля Фатыхова на другой день после схода жители Тангачи вышли на ремонт бетонной дороги, ведущей в село - заделывали ямы щебенкой. Дорога-то была построена еще в советское время. Мне присылали видео с этого субботника. У всех было приподнятое настроение, потому что для себя делали. В этом году сход решил, что деньги пойдут на ремонт старого кладбища в Рождествено, где находятся могилы жителей четырех населенных пунктов. А республика поможет – выделит на каждый собранный рубль еще четыре.