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Галимова: Рекомендуем аптекам отпускать препараты в ограниченном количестве

Противоэпидемиологическая комиссия советует продавать количество лекарств, необходимое для лечения обратившегося покупателя.

Власти РТ рекомендуют аптекам продавать ограниченное количество лекарств, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«На основе мониторинга динамики продажи лекарственных препаратов санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя», — заявила она.

Данные методы позволят обеспечить лекарствами всех нуждающихся в препаратах.

Галимова также отметила, что ситуация с обеспечением лекарствами пациентов стабильная. Все препараты имеются в необходимом количестве. 

КВ
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