ГИБДД по РТ провело первые вебинары юных инспекторов движения, собравшие более 16 тыс. человек

В Татарстане провели первые вебинары для юных инспекторов движения и собрали участников со всей страны, сообщили в ГИБДД по РТ.

Мероприятие собрало более 16 тыс. человек. К вебинарам присоединились представители ГИБДД, Министерства просвещения РФ, Союза журналистов, федеральных СМИ многие другие.

Модератор вебинара Алла Суражевская отметила, что пресс-центры юных инспекторов движения работают по всей России три года, благодаря работе юидовцев республики.

Замначальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов в свою очередь уточнил, что с начала 2020 года в Татарстане заметно снизилось количество ДТП с участием детей, а общее число аварий уменьшилось на 86 случаев. Также он заметил, что по сравнению с прошлым годом в авариях на 93 раненых ребенка стало меньше, а погибших — на семь.

Бикмухаметов считает, что юные инспектора движения внесли большой вклад в улучшение статистики.

Напомним, на сегодняшний день пресс-центры ЮИД функционируют в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске. Участники пресс-центров ведут блоги в соцсетях, берут интервью, готовят материалы для СМИ.

Кроме того, в ГИБДД по РТ подготовили методичку для юных инспекторов, издание которой будет распределено во все образовательные учреждения Татарстана.

«Я уверен, сборник станет настольной книгой для руководителей отрядов ЮИД и самих юных корреспондентов», — отметил Бикмухаметов.

По словам старшего инспектора отдела пропаганды ГУОБДД МВД России Ольги Поздняковой, на сегодняшний день помощниками ГИБДД являются 400 тыс. юидовцев.