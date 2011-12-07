Госсовет РТ направит в Госдуму законопроект по вопросам платы за вред дорогам от большегрузов

Председатель парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин сообщил о подготовке федерального законопроекта депутатами, который связан с возмещением затрат от вреда, причиненного большегрузами региональным дорогам.

По его словам, проект предусматривает закрепление за субъектами РФ права введения платы на возмещение вреда транспортными средствами свыше 12 тонн при движении по дорогам регионального значения. Сейчас он проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Кроме того, в рамках заседания обсудили предложения граждан по улучшению поселковых дорог и дворовых территорий, а также вопросы режима использования земель в пределах придорожных полос. Так, была выявлена необходимость совершенствования правовых и организационных методов его определения «с детальной регламентацией адекватным реальным процессам».