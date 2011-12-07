Как победить на олимпиаде и получить путевку в любой вуз России

В 2019 году я стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусству. Путь до заключительного этапа был непрост, но он дал мне не только внушительную базу знаний, но и сформировал многие личностные качества. Сегодня могу точно сказать, что победителями становятся, а не рождаются. Однако универсальной формулы успеха нет. Есть свод личных правил и наблюдений, которые смогут приблизить школьников к заветному диплому.

Мировая художественная культура — область крайне многогранная. Участник должен хорошо знать историю, отличать Моне от Мане или суметь найти фронтон на фасаде Большого театра. Потребуются знания в области музыки: важно уметь определять композитора и его произведение на слух, знать терминологию. Нельзя забывать и про театр с кино. Причем быть не только чутким зрителем, но и хорошим критиком. Поэтому основная задача олимпиадника — проявлять культурную активность: постоянно интересоваться новостями из мира искусства, ходить на выставки, в музеи, консерваторию и театр. Еще слушать хорошую музыку, смотреть как новые, так и классические постановки, и, конечно, больше читать.

Второй тур олимпиады по искусству — творческий. Здесь нужны не только знания, но и умение мастерить руками. В прошлом году на заключительном этапе мне нужно было сделать куклу, используя всевозможные подручные материалы (карандаши, салфетки, кусочки ткани, бумагу). Но сначала сконструировать готовую модель на двух карандашах. Объяснить жюри смысл задумки, выбрать тип куклы и только в конце приложить поделку. Здесь нужно быть креативным, творческим. А главное — суметь собраться и на ходу придумать такое, что может привлечь членов комиссии. Поэтому творческий, необычный подход особенно важен.

В основе любого успеха — поддержка. На моем олимпиадном пути меня очень поддерживала семья и любимая 39-я школа Казани. Вместе со школьной сборной мы ежедневно занимались, практиковались, ставили высокие цели. Помогло и то, что в нашей республике очень активная культурная жизнь. Казанские культурные центры постоянно взаимодействуют с культурными центрами Москвы и Санкт-Петербурга. У нас выступают известные артисты и певцы, приезжают известные в мире искусства люди. Этот культурный фон позволяет находиться в постоянном развитии и непрестанно узнавать новое.

Я думаю, это важно для каждого молодого человека, независимо от его участия в олимпиаде. Каждому нужно постоянно расширять кругозор. Везде искать возможность узнать нечто новое и интересное. Иметь насыщенную культурную программу на выходные и пробовать делать креативное. Только так можно стать интересным собеседником и получить необходимую базу знаний.

Возвращаясь к теме олимпиады, назову известное, но точно работающее правило трех «Т»: труд, труд и труд. В сочетании с увлеченностью и желанием эта формула поможет получить диплом победителя. А со временем стать настоящим профессионалом своего дела.

Елизавета МАЙДАНОВА, одиннадцатиклассница, победитель Всероссийской олимпиады по искусству 2019 года