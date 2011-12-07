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Метшину показали отремонтированную столовую в школе

В школьной столовой отремонтировали системы вентиляции, электричества, канализации и водоснабжения.

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил русско-татарскую школу №87 и ознакомился с результатами ремонтных работ. Об этом пишет пресс-служба исполкома.

Сообщается, что в столовой школы, построенной в 1979 году, провели капремонт. В ходе него отремонтировали системы вентиляции, электричества, канализации и водоснабжения. Также в ней установили новое оборудование и мебель, организовали двустороннюю раздачу. Это значительно повлияло на охват горячим питанием. Теперь в учебном заведении он составляет 93%.

В следующем году, по поручению градоначальника, в школе займутся за ремонт спортзала, раздевалок, подвала и хоккейной коробки.

КВ
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