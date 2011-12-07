Минсельхозпрод РТ сообщил об очередном открытии «магазинов без продавцов» в следующем году. Проекты «Цифровой деревни» запустятся в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Лаишевском районах республики.

По информации пресс-службы ведомства, работать такие магазины будут по следующему принципу. Сперва посетителю предстоит зарегистрироваться в системе, тогда универсам откроется автоматически. Затем покупатель сможет взять нужные товары, а система распознает, что и в каком количестве он взял. После к нему придет SMS-оповещение для завершения операции с покупкой.

Отмечается, что ранее такие магазины уже появились в Рыбно-Слободском районе. Сейчас в них активно закупаются местные жители Шестой Речки, Шумбута, Ямашево, Кугарчино, Бикчураево, Полянки, а также и Кзыл-Юлдузский лесхоз.