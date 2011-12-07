Одним из кандидатов на пост главы Мордовии стал экс-министр экономики РТ

Артем Здунов, с 2014 по 1018 год занимавший пост министра экономики РТ, может стать врио главы Мордовии, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, близкий к администрации Президента.

Как сообщает источник, Артем Здунов, на данный момент занимающий пост премьер-министра Дагестана, рассматривается в роли одного из кандидатов на руководство Мордовией.

Должность стала вакантной после прошения об отставке 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, с которым он обратился к Президенту РФ.