Около миллиона жителей РТ имеют налоговые льготы

На транспортный налог пришлось 4,4 млрд, по налогу на имущество - 2,3 млрд, а земельный налог составил 1,2 млрд рублей. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин. Задолженность жителей республики составляет 1,2 млрд рублей по налогам на транспорт, 321 млн по земельному налогу и 363 млн по налогу на недвижимость.

600 тыс. татарстанцев получили налоговые уведомления в электронном виде, еще миллион граждан - в бумажном. Налоговое уведомление не направляется в том случае, если человек имеет налоговую льготу или вычет, полностью освобождающие его от обязанности по уплате, а также если сумма начислений менее 100 рублей. В последнем случае можно узнать о сумме начисленных налогов в электронном личном кабинете.

- Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщить о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган по всей стране, - напомнил Марат Сафиуллин.

Впервые с этого года граждане предпенсионного возраста воспользовались льготой по налогу на имущество физических лиц - в виде освобождения от уплаты налога за одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машино-место. Кроме того, по земельному налогу им предоставлен вычет на 6 соток на один земельный участок.

Также второй год многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пользуются дополнительными налоговыми вычетами. По налогу на имущество налоговые вычеты предоставляются в расчете на каждого ребенка в размере 5 кв. м площади квартиры или комнаты и 7 кв. м жилого дома. По земельному налогу вычет для каждого многодетного родителя уменьшает налоговую базу на 600 кв. м с участка.

- Указанные вычеты предоставляются на один объект каждого вида, например на одну квартиру, комнату и жилой дом, а также на один земельный участок. Данные налоговые вычеты предоставлены в проактивном порядке более чем 48 тыс. граждан на общую сумму свыше 29 млн рублей, - представил статистику чиновник.

Всего же в Татарстане налоговыми льготами пользуются около миллиона человек, сумма всех предоставленных налоговых льгот составила миллиард рублей. Отметим, что крайний срок уплаты налогов - 1 декабря.