Почти 1,5 млн Татарстанцев привились от гриппа

В РТ продолжается прививочная кампания. Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

— Случаев гриппа мы пока не регистрируем, — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. — Всего в сезон 2020 года было лабораторно обследовано порядка 3 тысяч человек. Из них положительных находок только 29. В основном это вирусы негриппозной этиологии. Такие, как аденовирусы, риновирусы и эресвирусы.

На сегодняшний день в Татарстане привито от гриппа более 1 млн 420 тысяч человек, что составляет 36,4% от общей численности населения.

— В республику прибыла новая партия четырехвалентной вакцины, — сообщила Авдонина. — Она содержит в себе 2 штамма вируса: гриппа А и гриппа Б.

Всего поступило 103 680 доз, которые будут в ближайшее время распределены по медицинским организациям.