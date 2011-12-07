Роспотребнадзор РТ: Татарстанских студентов не будут переводить на «дистант»

Власти РТ не собираются переводить студентов на дистанционное обучение, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Тот ролик, который записали студенты, не знаю, какого факультета, института, „безымянные герои“, они почему-то дистанционное обучение считают единственной мерой, которая может снизить заболеваемость. К сожалению, это не так. Мы неоднократно говорили, что у нас есть другие меры профилактики, более эффективные чем дистанционное обучение», — прокомментировала представитель ведомства.

Она также посоветовала студентам записать ролик о том, как правильно носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. По мнению спикера, данный формат будет более информативный и полезным для той аудитории, кому предназначался ранее выпущенный ролик.

Авдонина отметила, что вузы и сузы Роспотребнадзор проверяет регулярно, так же как школы с торговыми центрами.

«И мы посмотрим, как там меры соблюдаются не только администрацией данного вуза, но и студентами в том числе», — подчеркнула спикер.