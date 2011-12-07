Талантливых татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе стихов и песен

Талантливых татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти И. Д. Кобзона, сообщают организаторы.

«В этом году заочный конкурс будет проходить в два этапа. В нем смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители в возрасте от 18 до 35 лет», — отмечается в сообщении.

Заявки на конкурс принимаются с 15 ноября до 30 апреля. Принять участие модно в семи номинациях: «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Молодежная мастерская» и «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона».

Итоги конкурса подведут 31 мая 2021 года. Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выступить на заключительном гала-концерте с участием звезд российской эстрады и лучших исполнителей авторской песни.

Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на сайте www.grinlandia.ru.