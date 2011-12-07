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Татарстанцам доступны новые услуги судебных приставов на портале госуслуг

Новые сервисы позволят гражданам получать информацию о ходе исполнительного производства, подать заявления и жалобы через портал госуслуг.

Татарстанцы смогут получить через госуслуги новые услуги судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Благодаря новым сервисам, жители республики могут не посещать офисы УФСП, чтобы получить информацию о ходе исполнительного производства или о наложенных ограничениях. Кром того, через госуслуги теперь можно подавать заявления, жалобы и ходатайства на рассмотрение судебным приставам.

Услуги «ФССП» находятся в разделе «Популярные услуги».

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