В Казани определили победителей грантового конкурса для самозанятых

Конкурс на получение грантовой поддержки самозанятыми в Казани стартовал в июне текущего года. В течение первых двух его этапов 79 победителей получили в общей сложности 7,5 млн рублей. На недавно завершившемся третьем этапе финансовую поддержку получили еще 50 самозанятых, общая сумма грантов составила 4,9 млн рублей.

Каждый из победителей стал обладателем суммы до 100 тыс. рублей. Потратить полученные средства разрешается на приобретение оборудования, техники, сырья и комплектующих, оплату аренды, обеспечение рекламы или собственное обучение. Так, кожевенник Павел Павлов на полученные средства планирует приобрести швейную машину и станок для обработки края кожи. Евгений Корезин, занимающийся художественной обработкой бересты и дерева, сможет купить деревообрабатывающий станок и шлифовальную машинку. А кондитер Наталья Богданова на грантовые средства хочет приобрести блендер, принтер и шкаф-витрину.

Условием для участия является казанская прописка, а также регистрация в статусе самозанятого сроком не менее трех месяцев. При этом потенциальные конкурсанты должны выплатить налог на профессиональный доход в сумме не менее 5 тыс. рублей.

Для участия в третьем этапе конкурса было подано 130 заявок, из них критериям отвечали 96. Артур Валиахметов отметил, что 60% из них трудятся в сферах оказания услуг и культуры.

На данный момент в столице Татарстана зарегистрировано 29 тыс. самозанятых, более 11 тыс. человек приобрели такой статус в этом году. Артур Валиахметов подчеркнул, что 50 участников третьего этапа конкурса, будучи самозанятыми, выплатили в бюджет около 2 млн рублей налогов.

- Конкурс востребован, поэтому мы будем традиционно его проводить, - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин. - Более 100 человек получают средства по конкурсу, суммы небольшие, но достаточные, чтобы улучшить свои проекты, свой бизнес. Мы видим, что их количество растет с каждым днем. Наша основная задача - чтобы они работали в правовом поле и получали максимальную поддержку муниципального, регионального и федерального уровня.