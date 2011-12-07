В Казани в 1,5 раза выросло количество дистанционных преступлений

О работе казанской полиции в 2020 году рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Казани — начальник полиции Валерий Саматошенков в ходе «делового понедельника» в исполкоме города.

С 31 октября в Казани правоохранители проводят регулярные профилактические проверки, связанные с запретом работы заведений общепита в ночное время. Всего полицейскими было выявлено 45 случаев работы заведений в ночные часы. В общей сложности с начала периода самоизоляции в России в столице Татарстана привлечено к ответственности более 900 должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В текущем году в Казани зарегистрировано 46 случаев убийства и 82 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Каждое из этих преступлений было раскрыто.

Также казанской полицией выявлено 655 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечено 532 человека. В ходе оперативных мероприятий было изъято 46,5 кг наркотических веществ, перекрыто 20 каналов их поставки.

С начала года полицейскими в Казани проведено 258 тыс. проверок, связанных с нелегальным оборотом алкоголя. За это время проверено 2147 торговых объектов, выписано 153 административных протокола. Кроме того, правоохранителями остановлено незаконное производство алкоголя в Советском районе, где было изъято свыше 5 тыс. литров фальсификата.

На особом контроле полиции находится движение АУЕ, признанное экстремистской организацией. В этом году в столице Татарстана не было выявлено ни одного случая групповой преступности несовершеннолетних. В то же время отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, и уменьшение числа случаев привлечения их к уголовной ответственности.

— Радует снижение подростковой преступности, — высказался мэр Казани Ильсур Метшин. — Город, который в свое время победил, как это сейчас называют АУЕ, не имеет морального права на возврат. Очень важно понимать, что это не только задача полиции, участковых, комиссий по делам несовершеннолетних. Здесь должна быть слаженная работа всех, в первую очередь руководства школ, педагогических коллективов и родительских комитетов.

В текущем году в Казани в 1,5 раза увеличилось число дистанционных преступлений, совершенных при помощи средств связи и интернета. В общей сложности было зарегистрировано 2153 кражи средств с банковских карт, а также 2763 случая мошенничества. Валерий Саматошенков сообщил, что в городе была создана специальная следственно-оперативная группа для раскрытия таких преступлений.

— Вызывает тревогу растущее количество преступлений по интернету и телефону, — прокомментировал Ильсур Метшин. — Безусловно, задача более молодого поколения — работать с родителями, старшим поколением, разъяснять им, как не попасться на уловки мошенников.

Валерий Саматошенков отметил рост числа ДТП с участием нетрезвых водителей в Казани. Их количество увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В авариях погибли 24 человека, еще 1501 получил травмы. В то же время отмечается снижение на 6,5% числа ДТП, последствием которых стал вред здоровью участников. По словам Валерия Саматошенкова, это связано с развитием комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах столицы Татарстана.

Сеть видеонаблюдения, установленная в Казани в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор», также поспособствовала выявлению и раскрытию более 1000 правонарушений с начала текущего года. В общей сложности в Казани работают 12 тыс. камер видеонаблюдения.

— Большую роль играют видеокамеры, которые мы установили на жилых домах, общественных зданиях, в парках и скверах, — отметил Ильсур Метшин. — Более тысячи раскрытых преступлений говорят сами за себя, поэтому мы продолжим эту работу.