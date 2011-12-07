Сегодня в Зеленодольске открыли футбольный манеж для круглогодичных занятий спортом.

Как отметил глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев, в этом году команда зеленодольцев была признана лучшей по итогам республиканского чемпионата. Поэтому на церемонии открытия чествовали команду спортшколы «Авангард».

Затем мэр города совместно с главой Минспорта РТ Владимиром Леоновым вручил почетную награду на звание Заслуженного работника физической культуры РТ местному тренеру по велоспорту Леониду Петрову.

Также в церемонии приняли участие президент Федерации футбола РТ Александр Гусев и руководители городских предприятий.

Сегодня в спортшколе Зеленодольска занимается футболом около 700 детей. Новый крытый манеж обеспечит им полноценный тренировочный процесс.