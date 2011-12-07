Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Власти РТ закупят более 300 видеокамер для наблюдения за школьниками во время ЕГЭ

Оборудование поступит в 10 образовательных учреждений.

Власти РТ закупят 300 видеокамер для наблюдения за школьниками во время ЕГЭ. Оборудование обойдется бюджету республики в 10,6 млн рублей и поступит в 10 образовательных учреждений, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документу, помимо камер в стоимость контракта входят карты памяти, коммутаторы, источники бесперебойного питания, телекоммуникационные шкафы и кабели.

Оборудование получат школы Набережных Челнов, Зеленодольска, Чистополя, Муслюмова и Болгара.

КВ
Лента новостей