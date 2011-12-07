Власти РТ закупят более 300 видеокамер для наблюдения за школьниками во время ЕГЭ

Власти РТ закупят 300 видеокамер для наблюдения за школьниками во время ЕГЭ. Оборудование обойдется бюджету республики в 10,6 млн рублей и поступит в 10 образовательных учреждений, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документу, помимо камер в стоимость контракта входят карты памяти, коммутаторы, источники бесперебойного питания, телекоммуникационные шкафы и кабели.

Оборудование получат школы Набережных Челнов, Зеленодольска, Чистополя, Муслюмова и Болгара.