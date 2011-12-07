Чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018 завершен

На ней были названы имена победителей и призеров соревнований. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, генеральный директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин и другие почетные гости. Роман Шайхутдинов зачитал поздравление в адрес участников чемпионата от Президента Татарстана Рустама Минниханова. В нем глава республики поздравил участников, которые своим упорством и профессионализмом по праву заслужили награды. Рустам Минниханов также порекомендовал ребятам из других регионов и зарубежных стран посетить город ИТ-специалистов Иннополис, посмотреть, как обучаются студенты университета Иннополис, протестировать беспилотное такси. В чемпионате DigitalSkills 2018 приняли участие 233 конкурсанта и 246 экспертов из 27 регионов Российской Федерации и 14 зарубежных стран, 17 компаний, 40 колледжей и школ, а также 18 вузов. Участники соревновались между собой по 24 компетенциям. Всего на торжественной церемонии закрытия была вручена 61 медаль. Больше всего наград увезли домой москвичи. Далее в неофициальном медальном зачете - Республика Татарстан, Томская и Костромская области. Представители Татарстана заняли на чемпионате 8 призовых мест, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ. Второй федеральный отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018 проходил в Казани с 12 по 16 декабря. Участие в 17 базовых компетенциях принимал 31 представитель Татарстана.