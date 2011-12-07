Дед Мороз и Снегурочка - кто они такие?

Милана Фаттахова, 7 лет:- Дед Мороз - это волшебник, который раздает детям подарки на Новый год. Снегурочка - его внучка, младшая волшебница. Она исполняет мечты детей и помогает эльфам делать подарки, которые не купишь в магазине. Однажды на Новый год мне подарили самый лучший подарок - кошку, которую я назвала Муся. А теперь на подарок для себя загадала собаку. И даже знаю, как ее назову, если сбудется желание, - София, как героиню из любимого мультфильма.Платон Игнатов, 6 лет:- Если в новогоднюю ночь ты притворишься, что спишь: будешь лежать с закрытыми глазами и тихо ждать, когда придет Дед Мороз, чтобы его увидеть, то он может обидеться. Рассердится и уйдет, оставив тебя без подарка. Еще, чтобы получить подарок, нужно хорошо себя вести. А Снегурочка - добрая девочка, она ни на кого не обижается и дарит подарки всем, даже тем, кто баловался. Я бы хотел, чтобы Дед Мороз принес нашей семье счастье. Чтобы у мамы, папы, дедушки, бабушки и у меня все было хорошо. Ксения Артамолова, 9 лет:- Дед Мороз - это волшебник и фантазер. Он любит, когда дети находят его подарки и радуются. Снегурочка - внучка Деда Мороза. Она наряжается в красивое платье, у нее на голове кокошник с сеточкой на лбу. Живут они на Северном полюсе в белой избушке. Там же на волшебном заводе эльфы делают подарки детям. Однажды на Новый год я получила куклу Барби - в красном платье на каблуках, с сумочкой и короной. Теперь мечтаю, чтобы подарком оказался аквариум с морскими обезьянками.Лейсан Галиахметова, 10 лет:- Дед Мороз - это человек, обладающий волшебными качествами. Только он может делать подарки из снега. Снегурочка - его внучка, она командует снежинками и помогает Деду Морозу. Например, если он что-то забудет, она привезет. Летом они уезжают домой, на Северный полюс - туда, где холодно. Однажды в подарок мне досталась кукла, которой можно делать прически. Я научилась заплетать косички. А теперь хотела бы телефон! Егор Экомазов, 7 лет:- Дед Мороз хороший, он дарит всем подарки. Только, чтобы о тебе не забыли, ему надо заранее написать письмо. А Снегурочку он слепил, волшебным образом переделал из снеговика. Новый год я обожаю! Люблю играть в снежки и лепить снеговиков. Возможно, именно из моего снеговика Дед Мороз слепит в этом году Снегурочку. Себе на подарок я заказал игровую приставку, хочу интересную и захватывающую игру.Диляра Гараева, 10 лет:- Когда мела метель, дети слепили большой ком снега, а наутро он превратился в волшебника - Деда Мороза. Снегурочка - дочка, его помощница. Пока дети спят, они читают их мысли, чтобы узнать о загаданном желании. Рассказывают их эльфам, и те делают подарки. За любовь к детям Дед Мороз дарит подарки и взрослым людям! На прошлый Новый год я получила большую коробку сладостей!