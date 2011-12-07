Рустам Минниханов вручил ключи от 57 школьных автобусов учреждениям образования Татарстана

Сегодня в Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей и школьных автобусов главам муниципалитетов и представителям учреждений образования.В 44 района Татарстана отправятся 57 специализированных автобусов Ford Transit. Новые автобусы будут использоваться для перевозки учащихся по школьным маршрутам, они оборудованы всем необходимым для безопасной транспортировки детей. Кроме того, транспортные средства получили лучшие муниципалитеты по итогам республиканского смотра-конкурса Совета муниципальных образований РТ.«Муниципалитеты – это фундамент не только региона, но и страны. Именно на вас мы опираемся. Мы всегда оказываем максимальную поддержку нашим муниципалитетами, поэтому и бюджеты стараемся формировать сбалансированными. Более того, разработано 38 программ, направленных на улучшение качества жизни населения, а согласно указу Президента России Владимира Путина - 13 национальных проектов. Сегодня мы отмечаем лучших, которые получают 100 автомобилей, в том числе 93 “Нивы”, семь автобусов для городских округов, а также школьные автобусы для перевозки детей», – сказал Рустам Минниханов.Он подчеркнул, что в республике ведется модернизация школ, а новая транспортная техника тоже будет способствовать повышению качества образования.Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин заметил, что в последние годы в республике «многое делается для формирования имиджа сельских поселений».«В республике стало доброй традицией накануне Съезда муниципальных образований подводить итоги республиканского конкурса и при участии нашего Президента вручать автобусы и автомобили главам муниципалитетов и учреждениям образования. Сегодня сельские школы получают автобусы, которые оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. Для сотен детей из далеких сел это является гарантией безопасной и комфортной дороги в школу», – заявил он.В торжественной церемонии вручения ключей от автомобилей и автобусов также принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.Автопарк школьных автобусов Татарстана состоит из 770 транспортных средств, за последние три года он увеличился на 225 единиц. В том числе 735 автобусов перевозят 20 тыс. 928 учащихся по 863 школьным маршрутам. При этом 35 автобусов в связи с истечением срока эксплуатации (более десяти лет) подлежат списанию.Все автобусы, которые перевозят детей, оборудованы системой «ГЛОНАСС +112». На 1 декабря техническими средствами контроля, информирующими о скорости и маршруте движения, тахографами оснащены 665 автобусов, или 86,3% от общего числа.