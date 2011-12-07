Сеть метановых АЗС в РТ пополнится новыми станциями в Казани, Альметьевске и Заинске

В 2019 году в Татарстане появятся две новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин.«Мы, конечно, планируем расширять нашу сеть АГНКС. На сегодня уже начато строительство в Альметьевске, в ближайшие дни туда должно прийти основное технологическое оборудование. Я думаю, что в 2019 году где-то к середине года строительство будет завершено и жители Альметьевска смогут пользоваться современной станцией в самом центре города», — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в следующем году ожидается строительство АГНКС в Казани. А вот АГНКС в городе Заинске будет построена к 2020 году.«Есть планы по строительству еще одной АГНКС в городе Казань. Как я уже сказал, Казань показывает себя как динамично развивающийся город в плане применения природного газа как моторного топлива», — сказал Газизуллин и добавил, что новая метановая АЗС появится в Кировском или Московском районе Казани.«Мы понимаем: там есть потребители, там находится ПАТП-4, в которое в том числе пришли газовые автобусы. Мы хотим создать для таких крупных клиентов наиболее благоприятные условия, чтобы им было удобно заправляться и они не несли дополнительных затрат. Также это нужно для горожан, которые там проживают, чтобы им не [пришлось] ездить на проспект Победы», — сказал директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо».Татарстанская сеть АГНКС насчитывает 19 станций.