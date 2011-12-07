Смартфон на улице до травматолога доведет

Согласно статистике этот вид травматизма дает до 15% заболеваний с временной утратой трудоспособности и до 20% случаев инвалидности. Причем в большинстве случаев пострадавшие - люди трудоспособного возраста. Дети до 15 лет составляют среди пострадавших около 5%, а пациенты старше 60 лет - чуть больше 10%. По словам травматологов, основные причины уличного травматизма - неубранный снег, неудовлетворительное состояние дорог, гололедица и ямы на дорогах. На теме детского травматизма доктора остановились особо. Они напомнили, что во время новогодних каникул за детьми нужен многократно усиленный контроль, поскольку частой причиной детских травм зимой является катание на лыжах, санках и ватрушках. По словам заведующего травмцентром ДРКБ, пока всплеска травм еще не было, но он ожидается в каникулы. С появлением ватрушек количество травм при катании с горок увеличивалось в три раза, подчеркнул Глушков: «Ватрушки - очень опасное средство катания. Пользуясь ими, дети могут получить компрессионный перелом позвоночника». В зимние каникулы увеличивается количество обморожений. В этот период дети чаще проваливаются под лед. Например, нередко они выходят кататься на коньках на водоемы, которые еще не полностью замерзли. А травмы лица ребята получают, играя в снежки. Кроме того, детский травматолог призвал родителей регулярно напоминать детям о правилах дорожного движения. «Сейчас дети ходят, уткнувшись в свой смартфон, и находятся при этом в наушниках. Они ничего не видят и не слышат вокруг», - заметил специалист.Что же делать, если ребенок все же получил травму? Детский травматолог отметил, что в этом случае прежде всего ребенка нужно успокоить и не давать никакие препараты до осмотра врача. «Ни в коем случае не производите какие-либо манипуляции с поврежденной областью. Этим должен заниматься исключительно специалист», - сообщил детский доктор. А взрослый травматолог рассказал, как правильно вести себя, когда чувствуете, что теряете равновесие. По его словам, нужно постараться присесть, чтобы уменьшить высоту падения, - так вы минимизируете риск травм, которые можете получить. Кроме того, нужно постараться сгруппироваться: прижать подбородок и руки к туловищу и попытаться упасть на бок, а не на спину - так можно избежать серьезных травм позвоночника. Специалисты напомнили и о правилах оказания первой медицинской помощи. Сначала нужно травмированное место обезболить. Для этого можно приложить что-нибудь холодное на область ушиба, например лед или снег. При подозрении на серьезное повреждение следует обездвижить травмированную конечность. Если это рука, то сделать повязку-косынку, а если нога, то соорудить шины из деревянных палок и срочно везти пострадавшего в ближайший травмпункт или стационар.