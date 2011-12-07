Студотрядовцы из Татарстана отметили 55-летие молодежного трудового движения

Студенты из Татарстана внесли весомый вклад в строительство молодых городов и градообразующих предприятий республики. Участники студотрядов во время совместной работы знакомились, заводили новых друзей, создавали семьи. В этом году студенческому трудовому движению исполнилось 55 лет. Торжественное заседание, посвященное этой дате, прошло сегодня в Казанской ратуше.«Движение студенческих отрядов начинает свою историю с 1963 года. Тогда областной комитет комсомола ТАССР издал указ о направлении 200 человек из Казанского инженерно-строительного института для работы в Казахстане. За всю многолетнюю историю нашего движения молодежь республики внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и России. Молодые люди стояли у истоков строительства „КАМАЗа“, Байкало-Амурской магистрали, „Оргсинтеза“, „Теплоконтроля“, Заинской ГРЭС, „Нижнекамскнефтехима“, а также городов — Нижнекамска, Набережных Челнов и Зеленодольска», — рассказал на торжественном мероприятии руководитель Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Министерства по делам молодежи РТ Василий Ислаев.На сегодняшний день движение студенческих трудовых отрядов в регионе возрождено и активно развивается. Более 10 тысяч студентов из Татарстана ежегодно работают на стройках, в столовых, трудятся проводниками, вожатыми, медсестрами. Летняя трудовая практика для молодых людей становится настоящей школой жизни. Она помогает найти призвание, овладеть профессией.«Студенческие отряды — это особый дух, особая энергия, позитивное отношение к жизни. Вы вместе трудитесь, познаете жизнь, учитесь дружить. Это особая связь, которая передается из поколения в поколение. В республике сформировались студенческие трудовые отряды, которые носят характер династии», — отметила заместитель Премьер-министра РТ, председатель межведомственного координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в Татарстане Лейла Фазлеева.На мероприятии состоялось торжественное награждение участников, ветеранов и партнеров стройотрядовского движения. Они получили благодарственные письма, почетные грамоты и денежные сертификаты. Участники встречи подвели итоги республиканского конкурса «Студенческий трудовой отряд года». Были объявлены лучшие командиры, комиссары, муниципальные районы, образовательные учреждения и студотряды трудового сезона-2018.«От всей души поздравляю со знаменательной датой — 55-летием движения студотрядов. Жизнь вам поставила две „пятерки“ в жизни. Хочу отметить, что благодаря движению студенческих отрядов в республике было создано немало семей. Хотелось бы, чтобы демографическая ситуация в регионе улучшалась и в дальнейшем», — сказала председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, обращаясь к молодым людям.Участников молодежного движения с праздником поздравил министр по делам молодежи Дамир Фаттахов. Он отметил, что главная задача молодого поколения заключается в сохранении лучших традиций полувекового движения. Сегодняшние студенты благодаря слаженной работе и хорошим делам могут вписать свои имена в эту славную историю.