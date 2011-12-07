В 2018 году в Татарстане перевели на газ рекордное количество машин

В 2018 году в Татарстане на природный газ перевели более тысячи единиц автотранспортной техники. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин.«В этом году на природный газ было переведено более тысячи единиц техники – это рекордное количество, если сравнить со всеми предыдущими годами. На сегодняшний день мы уже превзошли все максимальные планы и ожидания», – отметил Газизуллин.Сегодня в Татарстане на природном газе работают более 4 тыс. единиц автотранспорта – это более 1200 единиц приобретенной техники на природном газе и свыше 3 тыс. переоборудованных машин.Лидером по переводу общественного транспорта на природный газ в республике являются Набережные Челны, где МУП «Электротранспорт» эксплуатирует 190 автобусов на метане. В Казани в этом году парк экологичных автобусов увеличился на 104 единицы. Следом идут Нижнекамск и Зеленодольск.Кроме того, в Татарстане на природном газе работают более 300 единиц сельскохозяйственной техники и 16 экологичных машин в сфере коммунального хозяйства.