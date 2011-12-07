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В Набережных Челнах появится Аллея снеговиков

Принять участие в ее обустройстве может любой желающий.
23 декабря в челнинском Парке Победы будет открыта Аллея снеговиков, сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Исполкома города. Мероприятие начнется в 11:00 у главной сцены. В ходе праздника участники могут построить снеговиков и разукрасить красками. Аллея снеговиков станет одним из элементов новогоднего украшения автограда.
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