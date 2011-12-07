Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Единый налог на вмененный доход отменяется

С 1 января 2021 года в России отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Те предприниматели, которые использовали эту форму оплаты налогов, могут перейти на упрощенную систему налогообложения.

Об этом нововведении напомнил начальник финансового управления горисполкома Ирек Мухаметшин, выступая на заседании III сессии Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание состоялось в минувшую среду в Казанской Ратуше, председательствовал на нем мэр Казани Ильсур Метшин. 

Отметим, что единый налог на вмененный доход уплачивался субъектами малого бизнеса и в полном объеме поступал в бюджет города. 

С начала 2021 года налогоплательщикам, которые использовали единый налог на вмененный доход, предлагается перейти на патентную или общую систему налогообложения, а индивидуальные предприниматели также могут выбрать еще и третий вариант — налог на профессиональный доход, пояснил подробности изменений Ирек Мухаметшин. 

По итогам 2019 года в Казани насчитывалось свыше 17 тыс. плательщиков ЕНВД. Из них всего лишь 11% — это организации, а подавляющее большинство (89%) — индивидуальные предприниматели. Примечательно, что при этом доля поступлений от организаций в городскую казну составляет почти половину — 41%, а доля индивидуальных предпринимателей в общей копилке доходов немногим больше — 59%.

— Ежегодный объем налогов, поступающих в бюджет города, колеблется в пределах 850 млн рублей, — сообщил Мухаметшин. — Однако в текущем году в связи с пандемией поступление налогов за 11 месяцев составило 79,4% от поступлений соответствующего периода прошлого года. Ожидаемая сумма составляет 675 млн рублей при плановых значениях 790 млн рублей на этот год, — представил цифры падения налоговых сборов глава городского финуправления. 

Депутаты Казанской городской Думы поддержали проект решения, предусматривающий изменения в налоговой системе. 

КВ
Лента новостей