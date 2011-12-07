Минниханов о влиянии пандемии на экономику РТ: Мы пытаемся работать на максимум в тех условиях, которые есть на сегодняшний день

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и на развитие республики. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил глава РТ, коронавирусная пандемия во всем мире привела к переоценке ключевых ценностей, которая так или иначе оказала свое влияние на экономику страны в целом. Так, например, говоря о потребительской активности, можно сказать о сокращении оборота общественного питания в республике на 29,3%, розничной торговли – на 6,9%, а объема платных услуг населению на 14,6%.

Минниханов подчеркнул, что с момента всеобщей изоляции в Татарстане не прекращали работу 90% предприятий. Все требования и санитарные нормы соблюдаются по сей день.

Также руководитель республики добавил о продолжении работы по привлечению инвестиций. Речь идет о двух экономических зонах — "Алабуга" и "Иннополис", пяти территориях, опережающих социально-экономическое развитие, и о 100 муниципальных промышленных парков и площадок.

«Последние пять лет Татарстан — в тройке лидеров по состоянию инвестиционного климата. Нам важен каждый инвестор, потому что они везут к нам технологии, капиталы, создают новые рабочие места. В сложившихся условиях мы пытаемся работать на максимум в тех условиях, которые есть на сегодняшний день. Как итог, объем поступивших иностранных инвестиций за период с января по июнь 2020 года составил $300 млн», – сказал Президент РТ.

Кроме того, Минниханов добавил о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане. На площадках электронной торговли Wildberries, Ozon, KazanExpress работают 3,5 тысяч предпринимателей РТ. По их количеству республика занимает первое место среди регионов ПФО и седьмое по всей стране.

«Были предоставлены отсрочки по налогам для более 46,6 тыс. малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, более 30,3 тыс. — получили продление по уплате социальных взносов. Проведена реструктуризация кредитов на 17,6 млрд рублей — одобрено более 2,2 тыс. заявок. Введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. Более 40 тыс. предприятий получили безвозмездную поддержку на 2,6 млрд рублей. Получены льготные кредиты под 0% и 2% с возможностью списания на общую сумму 16,8 млрд рублей», – рассказал господин Минниханов.