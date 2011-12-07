Минниханов рассказал, как ситуация с COVID-19 повлияла на безработицу в Татарстане

С января по октябрь текущего года служба занятости в Татарстане приняла на учет как ищущих работу 143,6 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал Рустам Минниханов.

Как отметил Президент РТ, данный показатель вырос практически в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (56,4 тыс. человек). На сегодняшний день на учете в центрах занятости населения зарегистрировано 67 тысяч безработных.

На вопрос о том, как сейчас может им помочь республика Минниханов ответил, что в Татарстане происходит обучение и переобучение граждан, также она может предложить организацию временных и общественных работ.

«За десять месяцев текущего года в Татарстане трудоустроено 40,1 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 33,3 тыс. человек», — сообщил он.

Отмечается, что на реализацию дополнительных мер предусмотрено 134,6 млн рублей, основная сумма была выделена из бюджета РФ. Речь идет о возмещении частичной компенсации расходов работодателям, организующим временную занятость сотрудникам, находящимся под риском увольнения, и временные работы безработным, тем, кто ищет работу, обратившимся в службу занятости.