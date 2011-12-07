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Из Казани можно будет улететь в Красноярск

Авиарейсы выполняются раз в неделю.
В январе запущен новый авиарейс из Казани в Красноярск, сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании. В город на Енисее можно будет улететь по понедельникам в 7:05. Обратные рейсы осуществляются по субботам в 7:05. Продолжительность полета составляет 5 часов.
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