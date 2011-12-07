К кабельному ТВ подключены лишь 30% татарстанцев

Только 30% жителей Республики Татарстан пользуется кабельным телевидением. Об этом рассказал руководитель ООО «Телеком-Сервис» Наиль Файзрахманов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«К “кабелю“ подключены 50% казанцев, в республике ситуация похуже – 30%. То есть 30% смотрят “кабель“, 30% – “спутник“ и 30% – эфирное телевидение. В сельской местности “спутник“ составляет большую конкуренцию кабельному телевидению – там нет операторов», – отметил Файзрахманов.По его словам, проникновение кабельных сетей в татарстанской столице достигает 90%. Однако это не означает, что все 90% смотрят «кабель» – они просто имеют техническую возможность при желании подключиться к нему.Полную версию интервью с директором ООО «Телеком-Сервис» читайте на портале «События».Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.