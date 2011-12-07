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Рядом с Kazan Expo будет открыта гостиница

Объем инвестиций составит 2 млрд рублей.
Российский инвестор вложит в строительство многофункционального гостиничного комплекса у Международного выставочного центра Kazan Expo 2 млрд рублей, приводит слова главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной ИА «Татар-информ». Соглашение уже заключено. В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство объекта. Напомним, что Международный выставочный центр Kazan Expo этим летом примет соревнования WorldSkills-2019.
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