Рядом с Kazan Expo будет открыта гостиница

Российский инвестор вложит в строительство многофункционального гостиничного комплекса у Международного выставочного центра Kazan Expo 2 млрд рублей, приводит слова главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной ИА «Татар-информ». Соглашение уже заключено. В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство объекта. Напомним, что Международный выставочный центр Kazan Expo этим летом примет соревнования WorldSkills-2019.