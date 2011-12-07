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Трое молодых людей разгромили магазин в столице РТ

Граждане ломали полки с товарами и били бутылки со спиртным.
Трое молодых людей разгромили сетевой магазин на ул. А. Кутуя, 72, сообщает пресс-служба охранного предприятия. Инцидент произошел в воскресенье. Трое граждан зашли в магазин и между ними произошел конфликт. В процессе драки были сломаны полки, разбиты десятки бутылок со спиртным, разбито стекло входной двери. Один из участников конфликта в один момент достал пистолет, однако его остановил охранник. Двое молодых людей с места драки скрылись.
КВ
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