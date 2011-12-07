Жители Нижнекамска могут отслеживать движение городских автобусов

Движение нижнекамских автобусов стало возможным отслеживать по мобильному приложению, сообщает официальный сайт НМР. Обновление было запущено 16 января. На карте отображаются автобусы, а также предоставляется информация о времени прибытия транспорта на конкретный остановочный пункт. Также появилась возможность строить свой маршрут с указанием автобусов, на которых можно доехать до нужной точки. На данный момент приложение работает в тестовом режиме.