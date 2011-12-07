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Жители Нижнекамска могут отслеживать движение городских автобусов

Новая функция была запущена 16 января.
Движение нижнекамских автобусов стало возможным отслеживать по мобильному приложению, сообщает официальный сайт НМР. Обновление было запущено 16 января. На карте отображаются автобусы, а также предоставляется информация о времени прибытия транспорта на конкретный остановочный пункт. Также появилась возможность строить свой маршрут с указанием автобусов, на которых можно доехать до нужной точки. На данный момент приложение работает в тестовом режиме.
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