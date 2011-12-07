Метшин: В вопросе школьного питания очень многое зависит от директора

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в контроле школьного питания Градоначальник проверил качество блюд и организацию питания в лицее № 5, сообщает пресс-служба мэрии.

«Родительский контроль очень важен, потому что здесь одинаковые цели и задачи и у учителей, и у директорского корпуса, и у родителей, и у нас: чтобы дети в первой половине дня получали горячее питание. Доктора говорят, что от этого зависит их здоровье, поэтому мы уделяем этому системное внимание», — рассказал Метшин.

Родительские контроль проводится по единому чек-листу, согласно которому в школьных столовых должно быть меню в обеденном зале, а блюда обязаны ему соответствовать. Также в помещении должно быть чисто, вкусовые качества и температура пищи должны соблюдаться.

«Когда мы в очередной раз рассматривали проблему школьного питания, мы поняли, что очень многое зависит от директора. Где активный директор, где есть диалог с родителями, там и вопросов меньше. Мы можем завести какие угодно журналы, но если не будет взаимодействия между Департаментом питания, родительским комитетом, директором, то вкуснее и горячее суп не станет», — заметил мэр.

В ходе дегустации блюд для младших классов Метшину подали филе из куриной грудки в сливочно-томатном соусе с гречневой кашей и чаем.

«Очень вкусно. Важно, что это стандарт, а не то, что подготовлено к приходу мэра и телевидения. Это то, что сегодня подают во всех 166 школах. Мы себе ставили задачу, чтобы охват горячим питанием в школах был 90%», — заключил он.