Минниханов анонсировал запуск нового национального радио в Татарстане

В Татарстане начала вещание новая радиостанция «Китап» (книга). Анонсировал запуск нового радио президент РТ Рустам Минниханов на своей странице в Instagram.

«Друзья, есть радостная весть! „Китап“ теперь можно не только прочитать, но и послушать», — написал президент под постом.

Радиостанция «Китап» — новый проект АО «Татмедиа», запущенный по инициативе главы Татарстана. В эфире радио будут транслироваться песни и музыкальные произведения, отвечающие национальным принципам мелодичности, шлягерности, ставшие классикой и знакомые всем с детства. Также в радиоэфире будут транслироваться наиболее актуальные лирические и художественные произведения.

Онлайн-вещание культурно-просветительской радиостанции запущено в Татарстане в мае предыдущего года. Несколько тысяч татарстанцев загрузили приложение в AppStore и Google Play.