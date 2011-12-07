В Татарстане в 2021 году построят более 5,1 тыс. квартир по соципотеке

В Татарстане в 2021 году построят 280 тыс. кв. м жилья — это 161 дом на 5 тыс. 159 квартир по программе соципотеки. До 2023 года власти республики планируют обеспечить жильем 12 тыс. семей, сообщил заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Булат Гилманов.

Также с 30 декабря в программу соципотеки внесли изменения, которые расширяют возможности участников. «Одним из ключевых нововведений стало увеличение размера допустимого превышения нормативной площади с 20% до 30%. Спикер пояснил, что один человек по нормам претендует на жилье площадью 33 кв. м. Если раньше он мог купить по льготной цене квартиру с максимальной площадью 39,6 кв. м, то теперь — с максимальной площадью 42,9 кв. м.», — поясняется в сообщении.

Также до 1,2% снизился коэффициент оплаты сверхнормативной площади. Так, 1 кв. м сверхнормативной площади в Казани стоил 63 тыс. 690 рублей, теперь же он обойдется участникам программы в 50 тыс. 952 рубля.

В Казани по программе соципотеки можно купить квартиры в ЖК «Салават Купере».

По словам представителя госжилфонда, уже спроектирован второй микрорайон ЖК «Салават Купере».

«Это будет центр притяжения, где появятся семи- и девятиэтажные дома, закрытые дворы, места для активного отдыха всех возрастных групп жителей. Весь микрорайон планируется объединить общим бульваром на 400 метров», — рассказал Гилманов.