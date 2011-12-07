Гражданство Мальты для инвесторов

Данный проект рассчитан на 1800 участников, на начало 2018 одобрение получили 1600 кандидатов, то есть лимит подходит к концу. Желающим получить паспорта уже в 2019 году стоит поторопиться, чтобы оформить статус в этой престижной европейской стране по данной программе.Преимущества мальтийского подданстваПрограмма IIP является государственной, процесс натурализации проходит в сопровождении лицензированных адвокатов. Компания Migration Group – официальный аккредитованный представитель на острове, ее опытные сотрудники содействуют успешному прохождению своих кандидатов на всех этапах получения статуса. Получившие одобрение инвесторы: Могут включить в заявку членов своей семьи – супругу/супруга, детей до 27 лет, детей-инвалидов любого возраста, родителей-иждивенцев обоих супругов; Пользоваться множеством налоговых льгот; Не имеют ограничений по срокам нахождения на территории Мальты; Получают безвизовый режим или упрощенную визу по прибытии в 183 государства мира.Претендентам выдают паспорта через 12-14 месяцев после подачи заявки, процесс легализации конфиденциален.Последовательность процедурыНатурализация проходит в 4 этапа:1. Подписание договора. Сбор и оформление пакета документов, и получение резидентской карты (занимает порядка 14 дней);2. Рассмотрение заявки миграционной комиссией. Прохождение проверки Due diligence, вынесение вердикта (около 5 месяцев);3. Выполнение инвесторских обязательств. Приобретение облигаций, покупка или аренда недвижимого имущества (занимает до 4 мес.);4. Получение паспортов (приблизительно через 30 дней).Требования к кандидатамНа этапе подачи документов заявитель представляет справку об отсутствии судимостей из правоохранительных органов своей страны. Дополнительно соискатели должны быть готовы к тщательной четырехступенчатой проверке личности. Due diligence проходит при подключении Интерпола, Международного суда и прочих официальных независимых органов.Обязательными условиями также предусмотрено: Совершеннолетие заявителя; Резидентство для индивидуальных соискателей, которое наступает с момента получения Residence card; Подтверждение законности происхождения капитала с указанием источника его появления – получение ежегодного дохода не менее €100 тыс., либо выписка из банка о наличии на счету от полумиллиона евро; Предоставление справки о состоянии здоровья претендентов и отсутствии у них опасных инфекционных заболеваний; Наличие международного страхового медицинского полиса;Отсутствие категории PEP и санкций со стороны Евросоюза, Великобритании, Соединенных Штатов, Канады.Финансовая составляющаяОбщая сумма первоначальных затрат при покупке недвижимости составит приблизительно €1 млн. 203,2 тысячи, при пятилетней аренде - €966,5 тысяч (может варьироваться в зависимости от количества участников). Из этих сумм:€650 тыс. являются безвозмездным вложением в Национальный фонд развития;€150 тыс. – инвестиции в государственные ценные бумаги или акции, подлежащие возврату через 5 лет;€80 тыс. – средства, потраченные на пятилетнюю аренду (от €16000/год);€350 тыс. – покупка недвижимости со сроком сохранения ее до 5 лет, по истечении которых собственность можно продать;€7500 – проверка Due diligence;€500 – паспортный сбор;€200 – комиссия банка;Оформление: €50000 – с заявителя, €10000 – с супруги, по €7000 – с каждого несовершеннолетнего, по €12000 – с прочих взрослых.Специалисты Migration Group на сайте migrgroup.com готовы дать ответ на любой вопрос потенциальных инвесторов.Информация предоставлена компанией Migration Group.Контакты: +356 9976 7693, [email protected]
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