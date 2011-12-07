Гражданство Мальты для инвесторов

Инвестиционная паспортная программа Мальты IIP вышла на рынок в 2014 году. С ее помощью инвесторы со своими семьями получают мальтийское гражданство за вклад в экономику страны, пройдя тщательный отбор и подтвердив свою благонадежность.