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Казанец - победитель турнира по Го на Кубок Генерального консульства КНР

Учащийся республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин стал победителем престижного традиционного турнира по Го на Кубок Генерального консульства КНР.
Турнир состоялся в десятый раз в Санкт-Петербурге. Всего в соревнованиях приняло участие 270 спортсменов. Илья выиграл все партии и записал в актив очередной большой успех. Бронзовым призером турнира стал выпускник ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова», заслуженный мастер спорта России Александр Динерштейн. Об этом сообщает пресс-служба школы им. Р.Г. Нежметдинова.
КВ
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