Казанец - победитель турнира по Го на Кубок Генерального консульства КНР

Турнир состоялся в десятый раз в Санкт-Петербурге. Всего в соревнованиях приняло участие 270 спортсменов. Илья выиграл все партии и записал в актив очередной большой успех. Бронзовым призером турнира стал выпускник ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова», заслуженный мастер спорта России Александр Динерштейн. Об этом сообщает пресс-служба школы им. Р.Г. Нежметдинова.