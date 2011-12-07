Казанец производил фальсификат алкогольной продукции

В столице РТ оперативники УЭБиПК МВД по РТ пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Он расположился в Приволжском районе города в одном из приусадебных хозяйств. Производством руководил 57-летний казанец. Оперативники изъяли у подозреваемого 300 литров жидкости, после чего гражданин добровольно выдал еще 321 коробку (или 6420 литров) со спиртосодержащей жидкостью. Он признался, что для приготовления продукции приобретал спиртосодержащую жидкость, разбавлял ее минеральной водой, после чего разливал в 5-литровые емкости и сбывал через своего знакомого. Стоимость изъятой продукции оценивается в 1,2 млн рублей.