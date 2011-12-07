Пожарная безопасность невозможна без соблюдения простых правил

Как показывает многолетняя практика, вопрос соблюдения правил пожарной безопасности у некоторых граждан стоит далеко не на первом месте. Расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над головой, а иногда здоровьем и собственной жизнью, жизнью родных и близких. Так, наиболее распространенной причиной пожаров в жилом секторе является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Часто пожары возникают по причине нарушения правил устройства, эксплуатации электрооборудования и электропроводки, из-за неисправных бытовых электронагревательных приборов. Огненные трагедии нередко случаются в негазифицированных домах, где для обогрева хозяева используют самодельные отопительные приборы. К сожалению, причинами пожаров становятся также неисправность или неправильное устройство печи, нарушение правил ее эксплуатации.В целях предотвращения пожаров сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды по жилому сектору. В рамках проведения обходов с населением проходят беседы, инструктажи, распространяются памятки и листовки с правилами пожарной безопасности, описанием действий в случае возникновения пожара, телефонами экстренных служб.Кроме того, организовано тесное взаимодействие со СМИ, где публикуются материалы о профилактике пожара в жилье, раскрываются проблемные вопросы по обеспечению пожарной безопасности.Кстати, если работники пожарной охраны полностью ликвидировали пожар и при этом не было жертв, это может говорить еще и о грамотных действиях граждан в случае возникновения возгорания.Чтобы беда не пришла в дом, всегда строго соблюдайте требования пожарной безопасности. Помните, что желание сэкономить на починке электрооборудования или печей, забытая непотушенная сигарета или оставленные без внимания включенные электроприборы могут стоить жизни. Позаботьтесь и о безопасности детей - обеспечьте им досуг, не оставляйте без присмотра, рассказывайте о правилах поведения.Действия при возникновении пожара Вызовите пожарных по телефону 01 или 112. До их прибытия организуйте эвакуацию людей и имущества. Примите меры к тушению пожара подручными средствами, если это не угрожает жизни и здоровью. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.  Не забывайте простую истину: пожар легче предупредить, чем потушить.ОНДиПР г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ