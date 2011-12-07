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В Казань прилетел пассажир без визы

За это была оштрафована турецкая авиакомпания.
В Казань самолетом турецкой авиакомпании прилетел пассажир без визы, сообщает пресс-служба ФСБ РФ. 29-летний иностранец был выявлен при прохождении погранконтроля. В результате авиакомпания получила штраф в 100 тыс. рублей за незаконный провоз лиц через границу. Иностранца в страну не пустили и также выписали штраф.
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