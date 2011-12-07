Вывод войск СССР из Афганистана: 30 лет спустя

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что о войне в Афганистане в 1979 - 1989 годах знают три четверти жителей нашей страны (77%). В том числе каждый десятый (9%) был свидетелем событий тех лет, четверть (25%) читали об этой войне, а 43% респондентов слышали от очевидцев. Информированность о войне в Афганистане выше среди людей старшего поколения, нежели среди молодежи.По мнению 42% участников опроса, необходимости в вводе советских войск в Афганистан не было. Среди жителей Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов эта доля выше (по 50%). Обратного мнения придерживаются 31% наших сограждан (48% среди молодежи в возрасте 18 - 27 лет).Каждый четвертый опрошенный (26%) хотел бы узнать о войне в Афганистане больше, причем среди 18 - 24-летних эта доля достигает 39%. Однако большинство (72%), напротив, скорее не хотели бы узнать об этом больше, чем знают на данный момент.В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.