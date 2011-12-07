Житель Лениногорска оставил родителей без ноутбука

В Лениногорске местный житель украл у родителей переносной персональный компьютер, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что преступление гражданин совершил в ноябре прошлого года. Он находился у родителей дома в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент похитил ноутбук. Его стоимость оценивается в 15 тыс. рублей. Похищенный компьютер сын заложил в ломбард. Мужчина признал свою вину, однако ущерб не возместил. Суд приговорил его к году лишения свободы условно.