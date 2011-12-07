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Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Татарстане

Фестиваль будет длиться с 15 апреля по 30 октября.

Татарстан претендует на право проведения фестиваля «Культурный код», сообщается на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

Во время проведения фестиваля на фасадах домов появятся творческие работы, а также будет возможность встретиться с авторами граффити.

В шорт-лист голосования также вошли Удмуртская республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.

С помощью народного голосования выявят три города-победителя, которые примут у себя фестиваль.

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