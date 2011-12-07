Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Татарстане

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Татарстан претендует на право проведения фестиваля «Культурный код», сообщается на сайте Министерства по делам молодежи РТ.
Во время проведения фестиваля на фасадах домов появятся творческие работы, а также будет возможность встретиться с авторами граффити.
В шорт-лист голосования также вошли Удмуртская республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.
С помощью народного голосования выявят три города-победителя, которые примут у себя фестиваль.