Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Татарстане

Татарстан претендует на право проведения фестиваля «Культурный код», сообщается на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

Во время проведения фестиваля на фасадах домов появятся творческие работы, а также будет возможность встретиться с авторами граффити.

В шорт-лист голосования также вошли Удмуртская республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.

С помощью народного голосования выявят три города-победителя, которые примут у себя фестиваль.